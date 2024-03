Oscar 2024 | dove vederli in Italia in diretta tv e a che ora inizia la premiazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo– Il conto alla rovescia per la cerimonia degliè oramai agli sgoccioli. Domani sera, domenica 10 marzo (ma insarà notte fonda), finalmente scopriremo se ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan riuscirà a battere il record di ‘Titanic’ o Ben-Hur’, che di statuette dorate ne hanno vinte 11. La pellicola sul padre della bomba atomica è in lizza con ben 13 nomination ed è sicuramente quella da battere nella categoria ‘miglior film’. Vedremo poi se l’attrice nativa-americana Lily Gladstone riuscirà a portarsi a casa il premio per la miglior interpretazione femminile per ‘Killers of the Flower Moon’ (a insidiarla c’è Emma Stone protagonista di ‘Povere creature’). Senza dimenticare che nella cinquina per il ‘miglior film internazionale’ c’è pure ‘Io, capitano’ di Matteo Garrone. Ma come ...