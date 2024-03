Oscar 2024 | da Zendaya a Michelle Pfeiffer | tutte le attrici che saliranno sul palco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 9 marzo 2024) Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, stando all’orario italiano, si terrà la 96esima edizione degli, ovviamente presso il Dolby Theatre dell’Ovation Hollywood di Los Angeles. Conduttore di quest’anno sarà Jimmy Kimmel, alla sua seconda avventura consecutiva su questo complesso. Non sarà però da solo, anzi. Un gran numero di stelle troverà spazio per presentare i vari premi di serata. Ci saranno discorsi, momenti comici, musicali e, di certo, qualcosa di non previsto, come sempre alla consegna delle celebri statuette. Tralasciando per un attimo le donne in corsa per tale riconoscimento prestigioso, diamo uno sguardo a quelle chesuldi certo, da programma.le donne sulIl numero di donne sul ...