Oscar 2024 | cosa c’è nella bag dei regali di lusso dei vip

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 9 marzo 2024) Solo quattro attori torneranno a casa daglidi domenica con una statuetta, ma i talent nominati nelle categorie attoriali e di regia potranno godere di una bag condi, dal valore di ben 180.000 dollari, secondo i documenti esaminati dalla CNBC Make It. Dentro, un totale di 50, che vanno da un cubo di Rubik da 15 dollari a un invito per un soggiorno da 50.000 dollari in uno chalet svizzero. Per il 22° anno consecutivo, la società di marketing Distinctive Assets, con sede a Los Angeles, distribuisce le sue gift bag “Everybody Wins” ai talent premiati nelle categorie più importanti degli. Il regalo più costoso della borsa di quest’anno è un soggiorno di tre notti allo Chalet Zermatt Peak, vincitore in carica del premio “Best Ski Chalet” dei World’s Ski ...