Orsato e Zielinski nel primo tempo fanno fatica a capire dove sono e cosa stanno facendo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Torino non aveva alcuna voglia di giocare a calcio, non è sceso in campo, si è limitato ad offendere il pallone. Ileffettivo è l’unico modo per costringere certi allenatori a cambiare metodi. . Piotr serve un assist a Zapata, Meret torna Magno. Siamo più mosci di Pellegri eppure Politano pare indicare la via. Ad un certo punto alla voce possesso palla era scritto così: 79% Napoli, 21% Milinkovic Savic. Fine. Si ritorna in campo e Kvara si prende la squadra, i tifosi, la città, le bancarelle, i motorini, un paio di spese da portare alle vecchiette, sulle spalle. 1-0 offre Zio Mario. Corner mezzo regalato, palla in area piccola, Sanabria segna al secondo tentativo vero del Torino. Gran gol? Si, ma come fa quel pallone a non essere divorato dalla difesa? Misteri Errore serio diTutti giù per ...