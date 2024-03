Ornella Muti e gli altri in Russia | da sempre

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) A Grozny, 1996, incontrai anche un giornalaio armeno che sapeva dire Buongiorno e si mostrava informato sulle cose che contano al mondo. Nonostante la guerra e la devastazione della città, teneva ad avere informazioni aggiornate su Celentano (in ciò istigato dalla mia omonimia) e. Non voleva rassegnarsi alla notizia che non fossero marito e moglie. Passarono gli anni, e il giornalaio armeno, nel caso improbabile che fosse sopravvissuto, avrebbe avuto una quantità di occasioni di vedereda vicino. La Nostra diventò la beniamina, e viceversa, di Vladimir Putin, ne ricevette doni munifici e l’invito a prendere la cittadinanza russa – non so se l’affare si fosse concluso, come nel caso ancora più esuberante di Gerard Depardieu. E la beniamina di Ramzan Kadyrov, il quisling ucraino venduto al ...