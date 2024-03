Orlando | «Inter | a Madrid difficile! Mi aspetto la giocata di uno»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) L’di Inzaghi mercoledì 13 marzo andrà al Wanda Metropolitano per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico. I nerazzurri, forti dell’1-0 dell’andata, secondo Angelodevono rimanere molto concentrati perché non sarà semplice: di seguito le sue parole a Radio Sportiva SPRECONI – L’di Simone Inzaghi mercoledì 13 marzo scenderà in campo acontro l’Atletico di Diego Simeone per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Angelo, all’andata sono state sprecate troppe occasioni: «Cosa c’è da temere a? A San Siro si poteva fare qualche gol in più, le occasioni sono state sbagliate ma la gara è ancora da giocare ed è aperta. Un gol spero possa bastare ma non è ...