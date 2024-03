Ordine d’arrivo F1 | GP Arabia Saudita 2024 | Leclerc sul podio | Bearman debutta a punti Verstappen domina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di, seconda tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Jeddah. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato in Medio Oriente, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sule per i posti che garantivano ifondamentale in ottica classifica generale. Maxha vinto di forza il GP di. Il tre volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position al volante della Red Bull e hato la gara in lungo e in largo, imponendosi con assoluta disinvoltura e conquistando il secondo successo stagionale consecutivo dopo quello firmato sette giorni fa. Nuova doppietta per la scuderia austriaca, completata ...