Orban | ' presidente Trump | portaci la pace'

La presidente ungherese Katalin Novak ha annunciato le proprie dimissioni in seguito allo sdegno suscitato nel Paese dalla sua decisione di grazia re un condannato per reati sessuali su minori . «Ho ... (open.online)

Mario Draghi potrebbe essere il successore di Charles Michel come Presidente del Consiglio Europeo. Una rivelazione che arriva dagli Stati Uniti, in particolare dal Financial Times, che spiega come ... (ilgiornaleditalia)