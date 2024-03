Ora va chiarito il comportamento della magistratura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Vespa Quando nel 2005 il centrodestra fece approvare la legge Cirielli che accorciava i tempiprescrizione (anche) in favore di Berlusconi, il centrosinistra assediò il Senato con i ‘girotondi’ e un autorevole senatore arrivò a minacciare fisicamente il presidente Marcello Pera. Si trattava, discutibile o no, di una legge dello Stato. Non oso immaginare che cosa sarebbe accaduto se invece di ‘attenzionare’ 60 (finora) esponenti del centrodestra il tenenteFinanza Pasquale Striano lo avesse fatto sul fronte opposto. Ora che la sorpresa, l’indignazione e gli allarmi più elevati sono del procuratore nazionale Antimafia e di quello di Perugia, ("Verminaio") è difficile far finta di niente. Siamo di fronte a diecimila accessi quasi tutti illegittimi di varia natura, a 33.500 fine scaricati e partiti per destinazione incerta. Striano non è ...