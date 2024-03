Ora parla la mamma di Sarah Scazzi | «Michele Misseri deve finirla di fare il pagliaccio»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Non c’è pace per Concetta Serrano, dal 26 agosto 2010: quel giorno sua figlia, la quindicenne, scomparve da Avetrana, la sua cittadina natale in provincia di Taranto. Per la vicenda è stato condannato a 8 anni di reclusione, con l’accusa di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Adessoha scontato la pena, e tre settimane fa è stato scarcerato. Ma per Serrano la conclusione di questa storia è ancora lontana. In una lunga intervista concessa a Quarto Grado, andata in onda nella puntata di venerdì 8 marzo, la donna ha espresso il suo desiderio: un confronto finale con, zio di, per conoscere la verità su quanto realmente accaduto alla giovane. Perché, ha spiegato la donna, «dobbiamo mettere un punto fermo a ...