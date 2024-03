Opportunità | non solo minacce Perché incentivale la cultura dell’IA

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 9 marzo 2024) In questi giorni, a Glasgow, avrebbe dovuto tenersi un evento legato alla Fabbrica di Cioccolato destinato a bambini e a famiglie, che, paradossalmente, è entrato nelle rassegne stampa internazionali (anche la nostra Agi dedica un articolo al tema), ma per i motivi sbagliati. L’evento era un fake, un falso per intenderci, che è riuscito tuttavia ad incuriosire tantissime famiglie grazie all’utilizzo di immagini realizzate con l’intelligenza artificiale, in grado di promettere un’esperienza da sogno. Va da sé che al posto delle mirabolanti fontane di cioccolato, bambini e genitori hanno trovato ben poche attrazioni. Più che sull’intelligenza artificiale, questo evento dovrebbe farci riflettere su alcune tendenze che sono proprie della nostra società. Certo, l’intelligenza artificiale rende tutto più semplice e tutto più grande, ma non è molto diverso da moltissime altre esperienze che ...