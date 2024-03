Operaio muore folgorato nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 9 marzo 2024) 16.48 Undi 26 anni è mortoa Eboli, in provincia di Salerno, mentre stava scaricando mangimi da un camion nel piazzale le adibito a parcheggio di un ristorante lungo la strada provinciale 30. La gru del rimorchio del camion ha urtato cavi dell'alta tensione e una scarica da 20mila volt ha investito il lavoratore. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118che ha trasportato il giovane in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. La vittima era di nazionalità indiana.