(Di sabato 9 marzo 2024)(ITALPRESS) – Grande successo stamattina per l’Dayaldi, organizzato dal Centro Regionale Endometriosi dell’ARNAS, dalla Fondazione Salute e Cultura e dall’Associazione Progetto Endometriosi, in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Salute.Dalle nove del mattino fino al pomeriggio, grazie ad un percorso ormai collaudato, decine di pazienti sono giunte al presidio di via Palermo per sottoporsi alle visite gratuite messe a disposizione dall’Unità di Ostetrica e Ginecologia, ricevendo risposte adeguate circa il proprio stato di salute.“Si tratta di un evento – ha detto il Commissario Straordinario dell’Arnas, Giuseppe Giammanco – a cui la nostra ...

Nel 2021, dopo il via libera dell’organismo presieduto da Franco Locatelli, alcune regioni bloccarono la somministrazione per i più giovani mentre la Liguria le autorizzò (genova.repubblica)

Catania - Grande successo stamattina per l' Open Day contro l'endometriosi al Garibaldi - Nesima di Catania , organizzato dal Centro Regionale Endometriosi dell'ARNAS Garibaldi , dalla Fondazione Salute ... (ilgiornaleditalia)

Mercoledì l’Open day all’Università per Stranieri di Siena: Mercoledì 13 marzo l’Università per Stranieri di Siena aprirà le sue porte della sede di piazza Carlo Rosselli alle future matricole. A partire dalle 9 e per tutto il giorno, gli aspiranti studentesse ...sienanews

Indian Wells, altra giornata all’insegna dell’azzurro: i match del day 4 (c’è anche Sinner): Tra stasera e le prime luci di domani mattina, andrà in scena la seconda tranche di match validi per il secondo turno di Indian Wells 2024. Cinque gli azzurri che scenderanno in campo con l’obiettivo ...tennisfever

Open day contro l’endometriosi al Garibaldi Nesima di Catania: CATANIA (ITALPRESS) - Grande successo stamattina per l'Open Day contro l'Endometriosi al Garibaldi-Nesima di Catania, organizzato dal Centro Regionale Endo ...italpress