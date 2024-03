Ong brasiliane denunciano all' Onu | ' 39 uccisi dalla polizia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) L'Ufficio del Difensore pubblico, l'ong Conectas e altre associazionihanno denunciato al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite irregolarità in un'operazione condottamilitare nelle favelas delle zone costiere dello stato brasiliano di San Paolo, chiedendone l'interruzione. Il piano 'Estate', scattato a dicembre in coincidenza dell'alta stagione turistica, quest'anno - a differenza del passato - ha fatto registrare 39 morti. In particolare, secondo denunce di operatori sanitari della città di Santos, laavrebbe dichiarato ancora in vita, al momento dell'arrivo in ospedale, persone in realtà uccise durante l'operazione, per evitare gli esami forensi. Il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas (Repubblicani, destra), ha difeso l'operato della...