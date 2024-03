Omaggio a Morricone | festa della donna e commedie dialettali | il week-end in provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano l’a Treviglio, occasioni per festeggiare la giornata. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 9 e domenica 10 marzo. ALBINO – Ad Albino in scena “Buon Comple(D)anno” – Albino classica: la presentazione del festival CALCIO –: “Concerto rosa” a Calcio CASNIGO – A Casnigo visite guidate al SantuarioSantissima Trinità CLUSONE – Visita guidata a “I Grandi Classici” di Clusone – A Clusone in scena “Alfonsina, la corsa per l’emancipazione” DALMINE – A Dalmine in scena “L’altra metàpera ...