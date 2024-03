Oliver Bearman può tornare in F2 a testa alta Gara di sostanza | pilota più maturo della sua età

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Spegnerà le 19 candeline solamente l’8 maggio prossimo, mail suo regalo di compleanno (meritatissimo) se l’è già fatto. Il destino gli ha messo nelle mani l’occasionevita, e lui l’ha colta nella maniera migliore. Con la tranquillità di un veterano. Con la qualità del predestinato. Salire su una Ferrari è il sogno di ognia livello mondiale, farlo nel corso di un weekend di, come si suol dire, non ha davvero prezzo. L’indisposizione di Carlos Sainz ha fatto sì chevenisse catapultato sulla SF-24. Il termine catapultato è assolutamente calzante. Il giovane inglese, infatti, è stato chiamato in fretta e furia nel corsomattinata del sabato del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Strappato al suo ...