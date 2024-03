Oliver Bearman | chi è | carriera e curiosità del nuovo predestinato in casa Ferrari

(Di sabato 9 marzo 2024) Chi è, ilinche nella giornata di ieri ha coronato il suo sogno di correre per il Cavallino Il talento c’è, la faccia da bravo ragazzo pure, nella giornata di ieri abbiamo potuto osservare per la prima volta il talento del 18enne inglese, prodotto dellaDriver Academy. Andiamo a scoprire chi è ilin. La prima volta non si scorda mai, in questo caso per il giovanissimo talentino prodotto dalla FDAquella di ieri non è stata una giornata qualsiasi. Ma partiamo dal motivo che ha portato il 18enne inglese ad affiancare ...

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Non sono molti a poter vantarsi di aver guida to una Ferrari a soli 18 anni , anzi, a dirla tutta nessuno lo ha mai fatto. Nessuno fino ad oggi. Il 18enne Oliver Bearman ... (dayitalianews)

Charles ancora in prima fila, Oliver a un soffio dal Q3: Domani, sul circuito della Jeddah Corniche, teatro del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Charles Leclerc prenderà il via dalla prima fila per la settima volta consecutiva in altrettante gare. Il monega ...informazione

Interviste: vai alla sezione: La notizia del weekend di Gedda è senza dubbio il debutto di Oliver Bearman in Formula 1 al posto di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari, già febbricitante da mercoledì ma comunque ...gazzetta

Gp Arabia Saudita, la gara oggi in tv. pole Verstappen davanti a Leclerc e Perez: La Ferrari applaude anche il debuttente Oliver Bearman: il 18enne inglese, in pista al posto di Carlos Sainz operato d’appendicite, ha fatto segnare l’undicesimo tempo in 1’28"642, restano fuori dal ...metronews