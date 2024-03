Olimpiadi 2024 a Parigi | ormai è la parodia dei valori di De Coubertin e uno strumento di ricatto politico

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 9 marzo 2024) Le XXXIIIestive si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto a. Proprio nella terra di De, ma anche di quel presidente Emmanuel Macron che si è appena reso protagonista di dichiarazioni guerrafondaie, pericolose e certamente non in linea con lo spirito olimpico. Tra derive politiche e boicottaggi imposti di fatto, vedremo se i prossimi Giochi sanciranno la sconfitta definitiva degli ideali antichi e saranno la pietra tombale di quei concetti di uguaglianza e sportività avanzati storicamente proprio dai francesi. Smarrito lo spirito olimpico Sui Giochini riecheggiano le atmosfere strane di alcune edizioni degli anni ‘70 e ‘80, funestate da boicottaggi incrociati, terrorismo ed equilibrismi diplomatici per far partecipare alcuni atleti ed altri no. Certo, ogni edizione sia estiva che ...