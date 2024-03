Olimpia Milano | il colpo con il Partizan tiene in vita l' Armani | vittoria dei biancorossi 85-83

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024), 8 marzo 2024 - Ci sono quei guizzi che possono cambiare le partite anche dal nulla, è l'ultimo di Shabazz Napier che trasforma una gara scialba in un match da campione. E' il suo canestro a 5" dalla fine, unito ad altri 5 punti nell'ultimo minuto a tenere ancora aperta la corsa al play-in in Eurolega per l'vittoriosa 85-83 contro ilBelgrado. I gradi da eroi se li erano presi sino a quel momento Shavon Shields (6/6 da 2) super soprattutto nel primo tempo con i primi 10 punti dell'a inizio gara, poi Devon Hall che ha dominato il terzo periodo con 11 punti su dei suoi 18 (4/7 da 3) e Nikola Mirotic grande protagonista a inizio quarto periodo con altri 11 punti consecutivi (4/7 da 3 e 7/7 ai liberi), poi è salito in cattedra il play nell'ultimo minuto completando ...