“Oddio | ma che ha fatto!” Gesto di Fedez scatena nuova bufera | c’entrano le sorelle di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024), un nuovodel cantante fa discutere il web. Il cantante poco fa hauna cosa che secondo alcuni commentatori non lascia sperare per niente in un riavvicinamento con la moglie. Una notizia che non hapiacere ai fan della coppia composta dal famoso rapper e dall’imprenditrice digitale, già tristi per gli eventi delle ultime settimane. Facciamo un passo indietro. Dopo che la notizia della crisi tra i due è divenuta ufficiale, nei giorni scorsiè stato beccato dai paparazzi fuori dalla suacasa, sempre a Milano. Dal lussuoso appartamento in cui viveva connel quartiere esclusivo di Citylife si è trasferito in un attico di un palazzo in zona Navigli. Uno stabile dove il cantante ...