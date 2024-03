Nuovo stadio | Manfredi gela De Laurentiis | “Bagnoli? Tempi lunghi | priorità è il Maradona”

(Di sabato 9 marzo 2024) Il sindaco di Napoli frena sull’ipotesi di unnel 2027, ritenendo itroppo ottimistici. Laresta la ristrutturazione del. CALCIO NAPOLI – Il sindaco di Napoli Gaetanogetta acqua fredda sui piani di Aurelio Deper la costruzione di unentro il 2027. Secondo il primo cittadino, ipreventivati dal patron azzurro per la bonifica dell’area sono oltremodo ottimistici. La frenata del sindaco “Idelle bonifiche sono piùrispetto a quelli che sono stati detti – ha chiarito– L’operazione è complessa, con destinazioni d’uso già ...

