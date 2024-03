Nuovo stadio a Bagnoli | incontro decisivo dopo il Barcellona | ADL ha già un piano B

(Di sabato 9 marzo 2024) Nuove novità si aggiungono alla vicendain casa Napoli, questione tutt’altro che risolta tra il sindaco Manfredi ed il presidente De Laurentiis. Sviluppi importanti arrivano direttamente da Palazzo San Giacomo da una parte e dall’avvocato di De Laurentiis Arturo Testa dall’altra che stanno delineando la situazione relativa alla prossima “casa” del Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha apertamente smentito le recenti dichiarazioni di De Laurentiis e relative promesse riguardo ai tempi di bonifica dell’ex area industriale in cui sorgerebbe il. Secondo quanto affermato dal presidente del Napoli, le tempistiche si agirebbero attorno ai 18 mesi ma Manfredi ha smentito affermando che la reale durata della bonifica sarebbe superiore poichè proprio durante il suoa Roma ...

Si è ufficialmente aperta la questione stadio per il Napoli. Il presidente De Laurentiis si era detto disponibile al restauro del Maradona a patto di una concessione a lui favorevole e procedendo ... (ilnapolista)

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis circa l’ipotetico Nuovo stadio del Napoli a Bagnoli ha scatenato le reazioni di diverse autorità. Torna in auge la pista Afragola , con la rivelazione a ... (spazionapoli)

stadio Bagnoli, la reazione di ADL alla risposta di Manfredi: il retroscena: I tempi della bonifica, prima di tutto. Ma anche la proprietà dei terreni, la necessità di una variante urbanistica e i progetti già avviati da Federtennis su Bagnoli. Sono tanti i nodi per rendere ef ...msn

Repubblica - stadio a Bagnoli, ADL ha il via libera di Invitalia: incontrerà Manfredi dopo il Barça: Le parole del sindaco Gaetano Manfredi sui tempi della bonifica non modificano i piani di De Laurentiis che non ha intenzione di investire sul restyling ...tuttonapoli

