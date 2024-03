Nuova forte scossa di terremoto avvertita a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

Vittoria a Revolution per Will Ospreay che ha piegato, al termine di un incontro bellissimo, Konosuke Takeshita , partner del britannico nella Don Callis Family. Ma le sfide “in famiglia ” per ... (zonawrestling)

Terremoto a Pozzuoli oggi: Nuova forte scossa avvertita dalla popolazione: I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle 12,58 una forte scossa che è stata avvertita a Bacoli, Monte di Procida, Arco Felice, Lucrino e in gran parte della ...ilmattino

Riforestazione urbana a Verona, altre mille piante grazie al progetto "Un albero per ogni neonato": «Un nuovo polmone verde dà il benvenuto a chi arriva in città». Così viene presentata dal Comune di Verona l'area inaugurata venerdì mattina in via Mantovana, all’altezza di forte Gisella. Si tratta ...veronasera

Sara Tommasi, dove vive La Nuova vita (lontano dall'Italia): «Molti si sono approfittati di me, ma ho superato la malattia e potrei tornare in tv»: Sara Tommasi ha cambiato vita. E lo ha fatto lontano dall'Italia. Dopo essersi lasciata alle spalle un passato difficile, fatto di dipendenze da alcol e droghe e di scelte sbagliate, ...quotidianodipuglia