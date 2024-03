Nuoto | Assoluti primaverili Riccione 2024 | Quadarella vince i 400 sl Pilato e Cerasuolo dominano i 50 rana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Va in archivio anche l’ultima sessione di gare da, dove si sono svolti in questi giorni glidi. In un’emozionante finale dei 200 dorso Margherita Panziera si prende la rivicinta dei 100, imponendosi in 2’09?08 davanti ad Erika Gaetani. Purtroppo il tempo è di circa mezzo secondo più alto rispetto al limite olimpico. “Ho dato il massimo, di più non potevo fare. L’ultima vasca è stata devastante, mi dispiace essere arrivata a mezzo secondo dal tempo utile. Mi sto anche allenando bene, ma evidentemente non riesco più a fare certi tempi”, ammette l’ex campionessa d’Europa. Simonagestisce senza troppi patemi l’atto conclusivo dei 400 stile libero,ndo con un crono di 4’06?55 davanti a Antonietta Cesarano e Linda Caponi. “Ero davvero ...