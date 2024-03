Npsg riprende il cammino Zephyr | trasferta difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo un turno di riposo laTrading Logistic sarà impegnata instasera alle 21 contro il R&S Volley Mozzate al palazzetto di Cislago (Varese) nel campionato di serie B maschile di volley. I biancoazzurriranno il propriocon unalombarda in cui cercheranno di dare continuità alle sette vittorie consecutive. Da non sottovalutare i comaschi, nonostante l’undicesimo posto in classifica, perché hanno investito molto nel mercato e, complici alcune situazioni strutturali, giocheranno in casa praticamente tutto il girone di ritorno. "Veniamo da un periodo di buoni risultati – dichiara coach Parisi – ma comunqueper alcune assenze. La pausa ci ha permesso da un lato di recuperare energie, ma dall’altro di perdere un po’ di ritmo di gioco. ...