Nordio non va alla Leopolda | Boschi | “Ovvie pressioni politiche”

Fonti di via Arenula in merito a informazioni circolate, precisano che il ministro Nordio non parteciperà oggi, nè in presenza nè da remoto, alla Leopolda di Firenze. «Alle 10 di questa mattina il ... (gazzettadelsud)

alla Leopolda non ci sarà Carlo Nordio. Il ministro della Giustizia era stato annunciato come ospite alla dodicesima edizione della kermesse renziana, annunciato proprio per un dibattito con Matteo ... (liberoquotidiano)