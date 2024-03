Non sono un evasore | ho sempre pagato | Luis Sal sotto la lente della GdF

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) I controlliGdf di Bologna che hanno portato al recupero di redditi non dichiarati per 11 milioni di euro hanno riguardato quattro influencer, seguiti da cinquanta milioni di follower in totale: si tratta di Gianluca Vacchi,Sal, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli. Gli imprenditori digitali hanno assicurato massima collaborazione con i verificatori, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all'Erario gli importi dovuti. Solo in qualche caso siriservati di effettuare approfondimenti ulteriori. "Nonun, hodichiarato tutto, hotutte le tasse, spesso in anticipo e a credito", ha dettoSal in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. "È in corso un'indagine, ...