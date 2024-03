“Non sai cosa mi ha detto Bea…” Grande Fratello | Letizia confessa tutto ad Anita appena uscita dalla suite

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024), nuovo scontro poco fa all’interno della casa tra i concorrenti del reality. E subito tante reazioni sul web, fandom scatenati. Coinvolte in questo scambio di frasi sono tre donne:e Beatrice. Neanche la festa dell’8 marzo ha portato un po’ di serenità. Non c’è pace dentro il loft di Cinecittà. Anche se in settimana a volte le giornate passano in maniera tranquilla, basta una scintilla all’improvviso per scatenare una discussione. Altre volte invece tutta la tensione accumulata, esplode nel corso delle puntate serali condotte da Alfonso Signorini. L’ultima scena si è verificata in bagno. Leggi anche: “O così o è finita”., Beatrice lancia l’ultimatum a Varrese: l’attore risponde con i fatti “Non saimi ha ...