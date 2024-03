Non possiamo amarci | forse ci amammo | magari ci ameremo Past lives visto da Ciccotti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 9 marzo 2024) Oramai lo hanno capito tutti gli esordienti. Se vuoi che lo spettatore non esca deluso dalla sala, dopo i primi tre minuti di proiezione, devi raccontare la tua storia con l’inevitabile salto all’indietro, a scatola cinese. Espediente introdotto da Orson Welles in Citizen Kane (1941) e poi sistematizzato in Tradimenti (1983) da David Jones, tratto da quel genio del racconto da suspense quotidiana che è Harold Pinter. Una legge di mercato consolidata nel terzo millennio cui non può sottrarsi l’esordio alla regia di Colin Song,(2023), distribuito in Italia in queste settimane. Naturalmente la tecnica del racconto al contrario è motivata dal destino dei due adulti trentenni che si volevano bene da bambini a Seul, dodici anni prima. Divisi, dodicenni, dal destino, casualmente si ritrovano via internet, appunto dodici anni dopo. Lei, Nora (nome ...