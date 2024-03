NOI CESENATI

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) "Giù il cappello di fronte all’operato degli educatori di Ciacaré che mi risultano essere persone molto in gamba – prosegue la lettera – ma la mia impressione è che ormai tutti gli ambiti, dalla famiglia alla scuola, dalle parrocchie alle associazioni si tengano i ragazzi nella bambagia e quando sbagliano anche gravemente si continui a coccolarli. Ha più senso e giustizia a parer mio tenere un ragazzo sospeso al chiuso della sua stanzetta a riflettere su quello che ha commesso, piuttosto che inserirlo in attività di gruppo". Gentile lettore, l’accompagnamento dei ragazzi – parliamo di scuola ma vale per tutti gli ambiti educativi – rinasce ogni giorno con cura, pazienza, rischi incombenti e puntelli a cui affidarsi strada facendo. La sua posizione è rispettabilissima, tuttavia per noi una bussola sono queste parole di Freud, risalenti al 1910, eppure sempre attuali: "La scuola non ...