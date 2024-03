No! L’Unione Europea non vuole vietare la riparazione delle auto più vecchie di 15 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) La decisione dell’UE dila vendita dia combustione interna dal 2035 ha causato non poche proteste e assieme ad esse un’ondata di disinformazione entro cui si può annoverare anche la notizia falsa oggetto di questo articolo. Secondo numerosi utenti sui social, fomentati da articoli fuorvianti,starebbe valutando dilapiùdi 15. Non è affatto così. Anzi, una proposta della Commissione punta a rendere le riparazioni più semplici ed economiche. Per chi ha fretta: Si tratta di una teoria priva di fondamento. La teoria si basa su una proposta della Commissione UE del 2023 sulla riparabilità dei veicoli. L’obiettivo della proposta, al ...