Netanyahu | ' non accettiamo prediche morali da Erdogan'

(Di sabato 9 marzo 2024) Il premier israeliano Benyaminha rispedito al mittente le accuse rivoltegli dal presidente turcoche, dopo essersi schierato con Hamas, lo ha paragonato a "Hitler, Mussolini e Stalin". "Israele, che aderisce alle leggi di guerra, non accetta - ha dettosu X -da un uomo che sostiene gli assassini e gli stupratori della organizzazione terroristica Hamas. Che nega l'olocausto armeno, massacra i curdi nel suo stesso Paese e mette in galera gli oppositori del regime e i giornalisti".

