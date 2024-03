Nello studio di Cesare Viel

Sergio Lombardo, tutte le variabili dell’arte in mostra a Bologna: Un’ampia mostra nella palazzina settecentesca di Villa delle Rose a Bologna ... Courtesy Archivio Sergio Lombardo Superquadri è il titolo dello studio, premiato alla VII edizione del programma di ...exibart

Biblioteca Navarria Crifò: a Catania si presenta il libro “Il corpo nero” di Anna Maria Gehnyei: Avrà luogo oggi, sabato 9 marzo 2024 alle ore 18.30 nella sala consultazione della Biblioteca Navarria Crifò (via Naumachia 18/a, Catania), la presentazione del libro “Il corpo nero”, il “caso ...lavocedellisola

Nanoplastiche: provati per la prima volta i gravissimi danni sull’uomo «scoperta rivoluzionaria»: Lo studio, la cui scoperta è stata definita 'rivoluzionaria', è tutto italiano ed è stato pubblicato su 'The New England Journal of Medicine' ...quicosenza