Nei frigoriferi per rubare in negozi elettronica in tutta l' Italia | 4 arrestati

(Di sabato 9 marzo 2024) Si nascondevano all'interno diin esposizione, svuotandoli dalle mensole, e poi attendevano il momento opportuno percellulari e altri prodotti: è uno degli stratagemmi usati da una banda che aveva preso di mira una nota catena dicon furti per oltre mezzo milioni di euro. I quattro presunti componenti della banda, tutti residenti in Campania, sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia Postale di Milano, in seguito convertiti in obbligo di dimora per tre di loro, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze.L'indagine partita da carte di credito rubateL'indagine è la prosecuzione di una più ampia che la Polizia stava svolgendo su carte di credito rubate durante la spedizione a domicilio e attivate ingannando il titolare con una telefonata con la quale, ...

