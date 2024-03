NBA | risultati della notte 9 marzo | Russell colpisce | Lakers vittoriosi sui Bucks Oklahoma City approfitta del ko dei Timberwolves

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)NBA da otto partite, quella che si è appena andata a concludere. Quanto accaduto in giornata mette in chiaro alcune situazioni che, se non sanno di verdetti, ci vanno vicino. In particolare, gli Atlanta Hawks, a Est, sembrerebbero avere ormai il play-in quasi assicurato (+4 vittorie sui Brooklyn Nets), e lo stesso può dirsi per i Golden State Warriors (+5 vittorie su Houston Rockets e Utah Jazz) ad Ovest, dove però c’è lotta furiosa per il primo posto. Molto passa anche da incontri come quello con cui i Los Angeles(35-30) riescono a battere i Milwaukee(41-23) per 123-122 con tiro decisivo di un redivivo D’Angelo, che stampa una performance degna dei suoi tempi migliori con 44 punti e 9 assist, riuscendo a fare bene le veci dell’assente LeBron James. Per ianche 22 e ...