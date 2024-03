Nba | i Lakers battono i Bucks con un super Russell Corre OKC | cadono i T-Wolves

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Los Angeles (Stati Uniti), 9 marzo 2024 – I fari di una notte NBA da ben otto partite in calendario erano principalmente puntati sullasfida in programma alla Crypto.com Arena di Los Angeles tra ipadroni di casa e i Milwaukee. A prendersi la posta in palio sono stati i gialloviola che hanno piegato 123-122 la franchigia del Wisconsin. Con un LeBron James messo fuorigioco dalla tendinopatia alla caviglia sinistra e un Anthony Davis a mezzo servizio ma comunque autore di 22 punti e 13 rimbalzi, a prendere per mano i gialloviola in un match in cui a regnare sovrano di fatto per tutto l’arco dei 48’ è stato l’equilibrio ci hanno quindi pensato un D’Angeloda 44 punti (21 mandati a bersaglio nel solo quarto quarto), 9 assist e 8 rimbalzi, e Spencer Dinwiddie che allo scadere ha stoppato Damian ...