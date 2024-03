Nba 2023 24 | Cleveland batte Minnesota all’OT | vincono anche Lakers e Thunder

(Di sabato 9 marzo 2024) Ben otto partite nella notte Nba, che ha visto alcune vittorie importanti nelle posizioni di vertice. Gli Oklahoma Citysuperano 107-100 i Miami Heat e si portano al primo posto nella Western Conference con il record di 44-19. A guidare la truppa di coach Daigneault come al solito è Gilgeous-Alexander, che mette a referto 37 punti. Alla franchigia della Florida non bastano i 25 di Jacquez e la quasi tripla doppia di Butler da 20 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. La prima posizione delè dovuta alla contemporanea sconfitta deiTimberwolves, che cadono all’overtime per 113-104 sul campo deiCavaliers. Il miglior marcatore è Garland con 34 punti, seguito da Jarrett Allen con 33 e 18 rimbalzi. Per i Wolves, che devono fare a meno di Towns, ci sono 34 punti dalla panchina di Reid. Vittoria ...

