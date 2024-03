Navigli | controlli nella notte | sedici patenti ritirate per droga e alcol

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 9 marzo 2024) Milano, 9 marzo 2024 – Una serie didella polizia di Statoin zonaha avuto come risultato 16e 194 punti decurtati: sono state controllate 87 persone e 61 conducenti, di cui 41 uomini e 20 donne che sono stati sottoposti alla successiva prova con l’etilometro. L’obiettivo era controllare le persone alla guida per verificare che fossero sotto l’effetto di sostanzeiche e stupefacenti. Ben nove pattuglie e quattro operatori del personale sanitario si sono appostati dalla mezzaalle 6 del mattino in piazza Belfanti, zonalee 194 i punti totali decurtati. Al termine del servizio, ...