Natalie Portman e Benjamin Millepied si separano dopo 11 anni di matrimonio

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 9 marzo 2024)hanno deciso di separarsi11di. Già da tempo si parlava di una crisi tra i due, diventata più forteche erano iniziate a circolare a maggio 2022 le voci in merito a un presunto tradimento che lui avrebbe commesso con l’attivista Camille Etinne, ma nonostante questi i due sembravano intenzionati a salvare la loro unione. A distanza di mesi, però, l’obiettivo non è stato raggiunto. La richiesta di divorzio presentata dall’attrice in Francia, dove la famiglia vive, è stata infatti finalizzata, come affermato da un suo rappresentante alla rivista People. Vi raccomandiamo... ...