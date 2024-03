Natalie Portman e Benjamin Millepied divorziano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) È ufficiale il divorzio tra. L’attrice e il ballerino e coreografo hanno finalizzato la loro separazione il mese scorso, in Francia, dove vivono, anche se la notizia è trapelata solo nelle ultime ore, confermata da People Dopo la crisi causata dal tradimento di lui con l’attivista Camille Etienne, la coppia ha gestito la separazione lontana dai riflettori e alla fine ha finalizzato il divorzio Nel pieno dello scandaloha cercato di fare il possibile per farsi perdonare dallae tenere unita la famiglia, ma la stella hollywoodiana è stata irremovibile. “La sua più grande priorità è stata quella di proteggere i suoi figli e la loro privacy – ha raccontato un amico della coppia -. All’inizio è stata molto dura per lei, ma i suoi ...