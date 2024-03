Natalia morta a 12 anni per un malore | indagato per omicidio colposo il medico che l' aveva visitata e dimessa 2 giorni prima

La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel proprio letto . L'ipotesi è di omicidio colposo e non... (leggo)

La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel proprio letto . L'ipotesi è di omicidio colposo e non... (leggo)

Indagato per omicidio colposo il medico che visitò Natalia due giorni prima della morte improvvisa: PORDENONE - C'è un indagato nella vicenda della ragazzina di 12 anni trovata morta nel suo letto il 5 marzo scorso a Prata di Pordenone, è il medico ...ilgazzettino

Tragedia a Prata di Pordenone: indagato il medico per la morte della 12enne Natalia Van Winkle: Il 5 marzo 2024, Prata di Pordenone si è svegliata con una notizia sconvolgente: una ragazzina di 12 anni, Natalia Van Winkle, cittadina statunitense e figlia di militari della Base Usaf di Aviano, è ...nordest24

Makka, la mamma della 18enne che ha ucciso il papà violento: «Non lavoro più e non esco di casa, ditemi come posso aiutarla»: Dal giorno in cui Makka ha ucciso il papà violento sua mamma Natalia è ospite di una struttura protetta. Nessun incontro con la figlia, attualmente agli arresti domiciliari in ...leggo