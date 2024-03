(Di sabato 9 marzo 2024) Prima volta in tabellone principale per Luca, che va a giocarsi direttamente dal secondo turno l’esperienza ditra i protagonisti. Il pesarese se la vedràcon il cinese Zhizhen: in palio c’è una potenziale sfida a Novak Djokovic. Peruna parziale rivincita dovuta al forfait dell’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il marchigiano, al termine di una lotta dai crismi molto importanti, aveva infatti perso in tre set contro il belga David Goffin, con il quale il discorso partite lottate inizia a essere sostanzialmente costante. Si tratterà della quarta volta del classe 2003 in un tabellone principale Masters 1000, dopo le due a Roma e quella di Montecarlo 2023 in cui è giunto al secondo turno. Musetti-Shapovalovin tv, ATP ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Luca Nardi e Zhizhen Zhang, match valevole per il secondo turno del ... (oasport)

Nardi-Zhang oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, tv, streaming: Prima volta in tabellone principale per Luca Nardi, che va a giocarsi direttamente dal secondo turno l'esperienza di Indian Wells tra i protagonisti. Il pesarese se la vedrà oggi con il cinese Zhizhen ...oasport

Indian Wells, alle 20 Sonego sfida Norrie. Mezzanotte di doppio con Sinner: Non prima delle 12 locali, le 21 in Italia, sullo Stadium 3 sarà invece la volta dell’esordio nel torneo del lucky loser Luca Nardi, contro il cinese Zhizhen Zhang. A seguire il debutto della testa di ...gazzetta

Indian Wells, il programma di sabato 9 marzo: sei azzurri in campo più il doppio Sinner/Sonego: In campo per il secondo turno, nel Day 4 del BNP Paribas Open 2024, Sonego, Fognini, Musetti, Nardi e Bronzetti. Oltre ai tabelloni di singolare, saranno impegnati in doppio Sinner/Sonego e Sara Erran ...ubitennis