Napoli-Torino | voti altissimi in pagella per Kvaratskhelia

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Le mosse di Motta e Inzaghi per il big match del ... (calcionews24)

Napoli-Torino 1-1 pagelle a confronto, Osimhen: non brilla, perde il duello con Buongiorno: Non è stata la serata migliore per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli non arriva alla sufficienza nella sfida con il Torino, anche perché marcato in maniera asfissiante da parte del ...torinogranata

La moviola de La Gazzetta su Napoli-Torino 1-1. Buongiorno-Osimhen: duello senza rosso e senza rigore: Due «giocare, giocare» e un richiamo verbale nella prima mezz’ora così l’arbitro Orsato ha impostato subito la propria guida su Napoli e Torino. Giusto il solo giallo ...torinogranata

Napoli-Torino: i numeri della gara: Il Toro resiste Il Torino è rimasto imbattuto in entrambi i match stagionali contro il Napoli (1V, 1N) per la prima volta dalla stagione 2008/09 (due vittorie in quel caso, con Walter Novellino in ...ilnapolionline