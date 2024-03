Napoli-Torino | Paro | “Pareggio meritato Contento per Sanabria”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) “Andare sotto acontro una squadra forte e riprenderla non era semplice. Nel primo tempo potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco, però ilè una squadra forte da affrontare. Credo che ilsia”. Questa è l’analisi del tecnico del, Matteodopo ilper 1-1 contro ilal ‘Maradona’. “Siamo stati bravi in determinate situazioni a stare bassi, abbiamo avuto anche delle occasioni in ripartenza che non abbiamo sfruttato benissimo, ma ilha dei valori importanti”, spiega ai microfoni di Sky Sport il vice di Juric, oggi squalificato. Dila rete del pari. “Sonoper lui, il calcio è così, ha avuto tante occasioni che ha ...