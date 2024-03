Napoli-Torino | parlano anche Ambrosini e Perillo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 9 marzo 2024) Il pari traal Maradona è stato commentatoda Massimosu Dazn. Di seguito le parole dell’ex centrocampista. “La squadra partenopea ha giocato una partita con veemenza, con voglia di ribaltarladopo il pareggio. Contro i granata è difficile giocare, ti obbligano a fare cose che normalmente non fai per ovviare alle coppie che si formano. Ma dal punto di vista fisico ilsta bene,difensivamente sta bene, non ha rischiato praticamente nulla”. Ila Barcellona… “A Barcellona bisognerà andare con coraggio, in Champions League se non hai coraggio non vinci. Per ilha parecchie possibilità, diciamo cinquanta e cinquanta. L’importante è restare sempre in ...