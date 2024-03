Napoli Torino | Marelli | «Contatto Buongiorno-Osimhen? Vi spiego»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Lucaha parlato a DAZN dell’episodio tranell’area di rigore granata nel secondo tempo Lucaha parlato su DAZN dell’intervento tra Alessandroe Victoravvenuto in area di rigore nella ripresa di– «Partiamo dicendo che Mario Rui ha dato del fenomeno ad Orsato, atteggiamenti da evitare. Riguardo l’episodio per me non c’è nulla perché per assegnare un rigore ci vogliono contatti più sostenuti. C’è un braccio appoggiato da parte di, ma non una spinta vera e propria, più un prendere posizione».