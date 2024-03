Napoli Torino | la strategia granata funziona | azzurri male in difesa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) La sfida del Maradona traè terminata 1-1: al gol di Kvaratskhelia ha risposto Sanabria in rovesciata Kvaratskheila e Sanabria, botta e risposta in 3 minuti per un 1-1 che non migliora le prospettive europee di. Risultato giusto? Gli Expected Goals danno conto del maggiore sforzo offensivo degli: 1.53 a 1.14. Un dato giustificato dal doppio delle conclusioni, 22-11, e il quadruplo della precisioni (8 tiri nello specchio contro 2). Eppure, il pareggio conquistato fuori casa premia maggiormente il tecnico ospite, almeno secondo il giudizio de La Gazzetta dello Sport. CALZONA – voto 5,5: «Passi indietro nella lettura del match: poteva e doveva cambiare prima. Resta ancora imbattuto, ma non riesce a chiudere un match senza subire gol. A Barcellona serve più ...