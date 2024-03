Napoli-Torino | Gazzetta durissima | “Prestazione sconfortante” | azzurri bocciati per quattro motivi

(Di sabato 9 marzo 2024)1-1,avvolti dalle critiche:con ritmi bassi e manovre troppo lente. Nella serata di ieri, glisono scesi in campo contro il: sfida valevole per la 28esima giornata di Serie A. In una cornice di pubblico gremito, circa 45mila spettatori allo stadio Maradona, ci si aspettava unroboante pronto ad abbattersi sui granata di Ivan Juric. Lo svolgimento del match, però, ha detto tutt’altro. Due punti persi che probabilmente risulteranno decisivi per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, la cui edizione sarà completamente diversa rispetto a quanto visto negli anni scorsi. Una nuova formula che i partenopei vorrebbero immediatamente sperimentare ma che, in questo ...

Napoli-Torino - l’analisi di Calvarese : «Orsato? Faremo fatica a trovarne uno come lui». Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato la direzione di gara di Orsato nella partita tra Napoli e Torino Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato ... (Leggi)

Il Napoli per passare a Barcellona dovrà fare il contrario di quanto visto col Torino (Gazzetta). Il Napoli per passare a Barcellona dovrà fare il contrario di quanto visto col Torino . È quel che scrive la Gazzetta dello Sport nell commento a Napoli - Torino ... (Leggi)

Fantasma Zielinski, CorSport sentenzia: Piotr ha ormai la testa altrove: Napoli Calcio - La prestazione di Piotr Zielinski anche ieri non è stata positiva. Il calciatore polacco, lanciato dal primo minuto dal tecnico Francesco Calzona, non ha inciso in alcun modo a centroc ...msn

CDS - Napoli, il passo falso con il Torino non cambia i giudizi positivi su Francesco Calzona: Napoli - Il Corriere dello Sport analizza il pareggio tra Napoli e Torino: "Per Calzona un passo falso nella disperata marcia di avvicinamento alla zona Champions. Ma, a dispetto della classifica, ciò ...napolimagazine

Napoli, delusione per il pareggio. Le parole di Calzona negli spogliatoi: In casa Napoli c'è delusione e rabbia per il pareggio maturato contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. Grande rammarico per il Napoli per la mancata vittoria contro il Torino. Calzona è ...areanapoli