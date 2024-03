Napoli Torino | Calzona | «Se continuiamo così andremo lontano»

(Di sabato 9 marzo 2024) Francesco, allenatore del, ha fatto il punto dopo il pareggio del Maradona contro ilper 1-1 Francesco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky della sfida contro ilpareggiata 1-1. OCCASIONE PERSA – «Abbiamo creato tanto, siamo stati ordinati, abbiamo anche concesso poco. Ilnon è una squadra abituata a soffrire ma abbiamo avuto una supremazia schiacciante, sotto tutti i punti di vista. Alla squadra non ho niente da dire, secosi». BARCELLONA – «Prepariamo la partita come facciamo tutte le volte. Noi siamo ile siamo una squadra forte, dobbiamo andare lì a fare la nostra partita. Sappiamo che ...

