Napoli-Torino 1-1 | gol di Kvaratskhelia e Sanabria

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi come anticipo della 28esima giornata della Serie A. Gli azzurri passano in vantaggio al 61? con, i granata replicano al 64 con. Ilsale a 44 punti ma perde la chance di avvicinarsi alla zona Champions League della classifica. Ilè a quota 38. Dopo una fase iniziale di studio, al 10? ci prova Politano con una bella accelerazione da destra, entra in area cerca l’assist per i compagni ma Buongiorno li anticipa e devia in angolo. Al 12? risponde ilcon Bellanova che guadagna il fondo e mette in mezzo un pallone troppo alto per gli attaccanti granata e sul quale interviene Meret. Al quarto d’ora padroni di casa vicinissimi al vantaggio, break centrale di ...